Türkan Şoray'ın yapımcı kızı Yağmur Ünal, Bodrum'da enerji depoluyor. Ünal, paylaşımlarıyla da sosyal medyayı renklendiriyor. Güzel yapımcı, önceki gün de denizden çıktıktan sonra başına geçirdiği tarz şapkasıyla selfie çekti. Ünal'ın bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.
Bu tarz yağmur
Etiketler: Türkan Şoray , Bodrum
- 27 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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