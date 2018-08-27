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Baba misafir

Baba misafir
Kendine has eti tuzlama (saltbea) hareketiyle fenomen olan Nusret Gökçe, önceki akşam 'daki mekanında Orhan Gencebay'ı ağırladı. Usta sanatçı, 'ye övgüler yağdırdı.
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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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