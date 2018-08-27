Baba misafir

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has eti tuzlama (saltbea)
hareketiyle fenomen
olan Nusret Gökçe,
önceki akşam Bodrum
'daki mekanında Orhan Gencebay'ı
ağırladı. Usta sanatçı, Gökçe
'ye övgüler yağdırdı.
- 27 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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