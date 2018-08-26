Star pırıltısı

Süperstar Ajda Pekkan, geçtiğimiz akşamki Kıbrıs konserinde hayranlarını mest etti. Kaya Artemis Palazzo Otel'de sahne alan sanatçı, sevilen şarkılarının yanı sına gece için özel olarak hazırlattığı pırıltılı kostümleriyle de herkesi büyüledi.