Süperstar Ajda Pekkan, geçtiğimiz akşamki Kıbrıs konserinde hayranlarını mest etti. Kaya Artemis Palazzo Otel'de sahne alan sanatçı, sevilen şarkılarının yanı sına gece için özel olarak hazırlattığı pırıltılı kostümleriyle de herkesi büyüledi.
Star pırıltısı
Etiketler: Ajda Pekkan , Kıbrıs
- 26 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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