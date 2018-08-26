Yol Durumu
  1. 'Can'dan buluşma
  2. Rezalet duvarı

Star pırıltısı

Star pırıltısı
Süperstar Ajda Pekkan, geçtiğimiz akşamki Kıbrıs konserinde hayranlarını mest etti. Kaya Artemis Palazzo Otel'de sahne alan sanatçı, sevilen şarkılarının yanı sına gece için özel olarak hazırlattığı pırıltılı kostümleriyle de herkesi büyüledi.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar