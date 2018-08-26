Fransa Alpleri'nde 4.5 yıl önce geçirdiği kayak kazasının ardından yarı bitkisel hayatta rehabilitasyon sürecini sürdüren Formula 1'in efsane Alman sürücüsü Michael Schumacher'in, İsviçre'deki villasından görünen dağları ve gölü görünce ağladığı belirtildi. İtalyan Corriere della Serra gazetesi de 3 yıl önce Schumacher'in gözyaşı döktüğünü yazmıştı. Eski sporcunun böylelikle eşi ve çocuklarının seslerine tepki verdiği belirtilmişti. Efsane Formula 1 pilotu için daha önce 174 olan boyunun 160 cm'ye kısaldığı belirtilmişti. Schumacher'in tedavi süresince 45 kiloya kadar düştüğü ortaya çıkmıştı.
Sen ağlama
Fransız Paris Match dergisinin haberine göre yıldız pilot Schumacher’in ismi açıklanmayan yakınları, “Michael, göl manzaralı güzel dağ panoramasına bakan tekerlekli sandalyeye konulduğunda ağlıyor” dedi.
Etiketler: Michael Schumacher , İsviçre
- 26 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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