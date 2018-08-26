'Can'dan buluşma

Ünlü sanatçı Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural'dan olan kızı Melisa, 24 yaşına girdi. Genç kız için önceki akşam Ulus'taki lüks bir mekanda kutlama düzenlendi. Melisa'nın bu mutlu gününde ağabeyi Engincan, kardeşleri Emir ve Giselle de vardı.
Partide hazır bulunan Sibel Can da gecede çocukları Melisa, Engincan ve Emir ile mutluluk pozu verdi. Geçtiğimiz gün Emir'le trafik kazası geçiren sanatçı, "İyi ki emniyet kemeri takmışız. Can güvenliği için herkes kemerini taksın" diyerek hayranlarını uyardı.
Hakan Ural'ın kızı Giselle, gece boyu ağabeyi Engincan'ın kucağından inmedi.
HALİL ÇİLİNGİR
Partide hazır bulunan Sibel Can da gecede çocukları Melisa, Engincan ve Emir ile mutluluk pozu verdi. Geçtiğimiz gün Emir'le trafik kazası geçiren sanatçı, "İyi ki emniyet kemeri takmışız. Can güvenliği için herkes kemerini taksın" diyerek hayranlarını uyardı.
Hakan Ural'ın kızı Giselle, gece boyu ağabeyi Engincan'ın kucağından inmedi.
HALİL ÇİLİNGİR
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