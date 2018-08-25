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’un sultan huzuru

Yağmur’un sultan huzuru
Türk Sineması'nın Sultan'ı Türkan Şoray, önceki gün kızı Yağmur'la birlikte keyifteydi. Annesiyle kafa kafaya verip uyuyan Yağmur Ünal, bu anlarını da sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi. Ünal'ın "Huzur" yazarak paylaştığı pozu, binlerce beğeni aldı.
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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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