Türk Sineması'nın Sultan'ı Türkan Şoray, önceki gün kızı Yağmur'la birlikte keyifteydi. Annesiyle kafa kafaya verip uyuyan Yağmur Ünal, bu anlarını da sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi. Ünal'ın "Huzur" yazarak paylaştığı pozu, binlerce beğeni aldı.
Yağmur’un sultan huzuru
Etiketler: Türkan Şoray , YAĞMUR
- 25 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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