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Para yerine oyuncak

Para yerine oyuncak
Güzel oyuncu Pelin Karahan, önceki akşam eşi Bedri Güntay ve büyük oğlu Ali Demir'le Akatlar'da görüntülendi. İki çocuğuna da bayramda harçlık vermediğini söyleyen Karahan, "Biz onlara sevgimizi oyuncak alarak gösteriyoruz" dedi.

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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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