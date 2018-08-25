Para yerine oyuncak

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oyuncu Pelin Karahan,
önceki
akşam eşi Bedri Güntay
ve büyük oğlu Ali Demir'le Akatlar'da görüntülendi. İki
çocuğuna
da bayramda
harçlık
vermediğini
söyleyen
Karahan, "Biz onlara sevgimizi oyuncak alarak gösteriyoruz"
dedi.
- 25 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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