Yol Durumu
  1. Kızılderili Azra
  2. Kim der 55 yaşında

’la tatil

Limon’la tatil
Yaz aylarında Bodrum'a demir atan Erdal Özyağcılar, önceki gün bir dostunun Limon isimli köpeğiyle fotoğraf çektirdi. Usta oyuncu, "Limon da benim gibi meşhur. Instagram hesabında 4 bin takipçisi var" dedi.
Etiketler: , , ,
  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar