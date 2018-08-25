Yaz aylarında Bodrum'a demir atan Erdal Özyağcılar, önceki gün bir dostunun Limon isimli köpeğiyle fotoğraf çektirdi. Usta oyuncu, "Limon da benim gibi meşhur. Instagram hesabında 4 bin takipçisi var" dedi.
Limon’la tatil
Etiketler: Erdal Özyağcılar , Bodrum , instagram , limon
- 25 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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