Köpeğine loca tuttu

Yoğun iş temposundan tatile fırsat bulamayan güzel oyuncu Burcu Özberk, sonunda sezonu Bodrum'da açtı. Önceki gün Yalıkavak'taki X Beach'te görüntülenen oyuncu, köpeğiyle plajda rahat etmek için bir loca kiraladı.
Bir arkadaşıyla birlikte saatlerce locada sohbet eden Burcu Özberk, daha sonra denize girdi. Arkadaşıyla suda oyunlar oynayan güzel oyuncu, düzgün fiziğiyle dikkat çekti. Özberk, denizden çıkar çıkmaz köpeğini sarılıp öptü.
Bir arkadaşıyla birlikte saatlerce locada sohbet eden Burcu Özberk, daha sonra denize girdi. Arkadaşıyla suda oyunlar oynayan güzel oyuncu, düzgün fiziğiyle dikkat çekti. Özberk, denizden çıkar çıkmaz köpeğini sarılıp öptü.
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