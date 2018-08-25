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Köpeğine loca tuttu

Köpeğine loca tuttu
Yoğun iş temposundan tatile fırsat bulamayan güzel oyuncu Burcu Özberk, sonunda sezonu Bodrum'da açtı. Önceki gün Yalıkavak'taki X Beach'te görüntülenen oyuncu, köpeğiyle plajda rahat etmek için bir loca kiraladı.




Bir arkadaşıyla birlikte saatlerce locada sohbet eden Burcu Özberk, daha sonra denize girdi. Arkadaşıyla suda oyunlar oynayan güzel oyuncu, düzgün fiziğiyle dikkat çekti. Özberk, denizden çıkar çıkmaz köpeğini sarılıp öptü.



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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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