2014 yılında Chloe Loughman ile dünya evine giren Serdar Ortaç, Kurban Bayramı'nın ikinci günü Kıbrıs'ta sahne aldı. Çocuk sorularına cevap veren şarkıcı, 2 yıl içinde düşünmediklerini söyledi.
Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughman iki sene sonra bebek yapma kararı aldı!
4 sene önce Chloe Loughman ile evlenen ve baba olmak için adeta gün sayan Serdar Ortaç, bayramın ikinci günü çıktığı sahnede 2 yıl bebek düşünmediklerini söyledi. Konseri öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek bayramlaşan Serdar Ortaç, tüm sorulara içtenlikle cevap verdi.
Etiketler: serdar ortaç , Chloe Loughman , chloe loughnan , Kıbrıs
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