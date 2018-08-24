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ve eşi iki sene sonra bebek yapma kararı aldı!

4 sene önce ile evlenen ve baba olmak için adeta gün sayan , bayramın ikinci günü çıktığı sahnede 2 yıl bebek düşünmediklerini söyledi. Konseri öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek bayramlaşan Serdar Ortaç, tüm sorulara içtenlikle cevap verdi.

Serdar Ortaç ve eşi Chloe iki sene sonra...

2014 yılında Chloe Loughman ile dünya evine giren Serdar Ortaç, Kurban Bayramı'nın ikinci günü Kıbrıs'ta sahne aldı. Çocuk sorularına cevap veren şarkıcı, 2 yıl içinde düşünmediklerini söyledi.

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  • 24 Ağustos 2018, Cuma 18:12
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