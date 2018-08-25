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Kenan bayramı

Kenan bayramı
Son albümü 'Vay Be' ile müzik listelerinde fırtınalar estiren 'nun yaz turnesi de devam ediyor. Sevilen popçu, önceki akşam Kuşadası Amfi Tiyatro'da yüzlerce hayranı ile buluştu. Kenan Doğulu, her zamanki gibi saatler boyu herkesi oynattı.
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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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