Son albümü 'Vay Be' ile müzik listelerinde fırtınalar estiren Kenan Doğulu'nun yaz turnesi de devam ediyor. Sevilen popçu, önceki akşam Kuşadası Amfi Tiyatro'da yüzlerce hayranı ile buluştu. Kenan Doğulu, her zamanki gibi saatler boyu herkesi oynattı.
Kenan bayramı
Etiketler: Kenan Doğulu
- 25 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.