Fanları ayaklandı

Dünyanın en gözde çiftlerinden Victoria ile David Beckham, önceki gün dünyaca ünlü şef Gordon Ramsey'le buluştu. İngiltere'deki kalabalık kutlamaya Beckham çiftinin çocukları da katıldı.
Gözler ise Victoria ile David Beckham'ın 7 yaşındaki kızları Harper'daydı. Harper'ın giydiği yüksek topuklu ayakkabılar İngiltere'de gündem oldu. Bu arada David Beckham, daha önce de minik kızını arabanın ön koltuğuna oturtup bir ara ona direksiyonu vererek de eleştiri toplamıştı.
Gözler ise Victoria ile David Beckham'ın 7 yaşındaki kızları Harper'daydı. Harper'ın giydiği yüksek topuklu ayakkabılar İngiltere'de gündem oldu. Bu arada David Beckham, daha önce de minik kızını arabanın ön koltuğuna oturtup bir ara ona direksiyonu vererek de eleştiri toplamıştı.
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