Yol Durumu
  1. Aklı hala Türkiye’de
  2. Chicago göründü

Fanları ayaklandı

Victoria ile , 7 yaşındaki kızlarına giydirince büyük eleştiri topladı

Fanları ayaklandı
Dünyanın en gözde çiftlerinden Victoria ile David Beckham, önceki gün dünyaca ünlü şef Gordon Ramsey'le buluştu. 'deki kalabalık kutlamaya Beckham çiftinin çocukları da katıldı.



Gözler ise Victoria ile 'ın 7 yaşındaki kızları Harper'daydı. Harper'ın giydiği yüksek topuklu ayakkabılar İngiltere'de gündem oldu. Bu arada David Beckham, daha önce de minik kızını arabanın ön koltuğuna oturtup bir ara ona direksiyonu vererek de eleştiri toplamıştı.

Etiketler: , ,
  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar