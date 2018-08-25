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göründü

Chicago göründü
Kim Kardashian, taşıyıcı anneden dünyaya gelen kızı Chicago ile önceki gün ilk kez sokağa çıktı. Los Angeles'ta minik kızıyla objektiflere poz veren Kardashian, her zamanki tarzıyla da olay oldu. Bu arada Kim Kardashian ile den olan kızının benzerliği de bir hayli şaşırtıcıydı. ABD basını, "Chicago, Kim'e sanki gerçekten kızıymış gibi benziyor" yorumu yaptı.
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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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