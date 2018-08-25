Kim Kardashian, taşıyıcı anneden dünyaya gelen kızı Chicago ile önceki gün ilk kez sokağa çıktı. Los Angeles'ta minik kızıyla objektiflere poz veren Kardashian, her zamanki tarzıyla da olay oldu. Bu arada Kim Kardashian ile taşıyıcı anneden olan kızının benzerliği de bir hayli şaşırtıcıydı. ABD basını, "Chicago, Kim'e sanki gerçekten kızıymış gibi benziyor" yorumu yaptı.
Chicago göründü
Etiketler: Los Angeles , Chicago , taşıyıcı anne
- 25 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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