Kıvılcım’dan zafer pozu

müziğinin sevilen gruplarındanönceki akşam hayranlarıylabir araya geldi. Grubun solistien önden izledi.eski eşi6 yıllık evliliğinin bitmesine neden olarak gösterilenaşkının şarkılarına eşlik etti. Objektife zafer pozu da veren Ural,dedirtti.