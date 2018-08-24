Kıvılcım’dan zafer pozu

Rock müziğinin sevilen gruplarından Duman, önceki akşam hayranlarıyla Bodrum Antik Tiyatro'da bir araya geldi. Grubun solisti Kaan Tangöze'yi aşkı Kıvılcım Ural, en önden izledi.
Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler'le 6 yıllık evliliğinin bitmesine neden olarak gösterilen Ural, aşkının şarkılarına eşlik etti. Objektife zafer pozu da veren Ural, "Kıvılcım'dan nispet" dedirtti.
Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler'le 6 yıllık evliliğinin bitmesine neden olarak gösterilen Ural, aşkının şarkılarına eşlik etti. Objektife zafer pozu da veren Ural, "Kıvılcım'dan nispet" dedirtti.
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