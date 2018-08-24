Kına kıyafeti tamam

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ile 29 Ağustos'ta
evlenecek olan Bengü,
düğün
hazırlıklarını
sürdürüyor. Ünlü
popçu, önceki gün
nişanlısıyla Emaar Square AVM'deki
modacı Raşit Bağzıbağlı'nın
mağazasına giderek kına kıyafetini
satın aldı.
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