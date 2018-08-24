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Kına kıyafeti tamam

Kına kıyafeti tamam
Nişanlısı Selim Selimoğlu ile 29 Ağustos'ta evlenecek olan Bengü, düğün hazırlıklarını sürdürüyor. Ünlü popçu, önceki gün nişanlısıyla Emaar Square AVM'deki modacı Raşit Bağzıbağlı'nın mağazasına giderek kına kıyafetini satın aldı.

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