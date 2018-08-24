Atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'nın çocuk sevgisi kabardı. 53 yaşındaki oyuncu, önceki gün bir yakınının kızıyla poz verdi. EDHO'nun Hızır'ına "Baba olma vaktin geldi" yorumu yapıldı.
Hızır Bey’in çocuk sevgisi
Etiketler: Oktay Kaynarca
- 24 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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