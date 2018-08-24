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Hızır Bey’in çocuk sevgisi

Hızır Bey’in çocuk sevgisi
Atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'nın çocuk sevgisi kabardı. 53 yaşındaki oyuncu, önceki gün bir yakınının kızıyla poz verdi. EDHO'nun Hızır'ına "Baba olma vaktin geldi" yorumu yapıldı.

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