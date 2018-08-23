Zamanı kıymetli

Son olarak Yağmur Ünal'la yaşadığı aşkla manşetlerden inmeyen Kasım Garipoğlu, bu kez saatiyle olay yarattı. Önceki gün instagram'da bu fotoğrafını paylaşan sosyetik işadamının saati gözlerden kaçmadı. Kasım Garipoğlu'nun kırmızı renkteki özel üretim Richard Mille marka saatinin fiyatı, 225 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon 360 bin lira!