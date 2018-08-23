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Saadet’e müjdeli haber

Saadet’e müjdeli haber
Başarısı ve güzelliğiyle şöhreti sınırlarını aşan Saadet Işıl Aksoy'u gururlandıran bir haber geldi. Güzel oyuncunun başrolünde yer aldığı ve Ali Vatansever'in yönettiği 'SAF' isimli film, 6-16 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleşecek 43. Toronto Uluslararası Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapacak.
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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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