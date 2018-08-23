Ödüllü anne

Geçtiğimiz yıl eşi Ozan Çolakoğlu ile oğlu Azur Benan'ı kucağına alan Gülşen'e önceki gün anlamlı bir ödül geldi. 42 yaşındaki popçu, Emzirme Akademisi tarafından 'Yılın Aşkla Besleyen Annesi' ödülüne layık görüldü. Gülşen, sevincini şöyle dile getirdi:
"Bir gün böyle bir ödül alacağım hiç aklıma gelmezdi. En büyük ödül olan bebeğimin varlığına şükrediyorum. Emzirmenin tüm endişeli ve zor süreçlerini bebek işi haline dönüştüren ve şu an 19 aylık olan Azur Benan'ın hala emiyor olmasında büyük emeği olan Doç. Dr. Güliz Onat'a sonsuz teşekkürlerimle…
"Bir gün böyle bir ödül alacağım hiç aklıma gelmezdi. En büyük ödül olan bebeğimin varlığına şükrediyorum. Emzirmenin tüm endişeli ve zor süreçlerini bebek işi haline dönüştüren ve şu an 19 aylık olan Azur Benan'ın hala emiyor olmasında büyük emeği olan Doç. Dr. Güliz Onat'a sonsuz teşekkürlerimle…
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