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Ödüllü anne

Bizzat ilgilendiği oğlu için anne sütünden hiç şaşmayan ’in çabası karşılıksız kalmadı. 42 yaşındaki popçu, ‘Yılın Aşkla Besleyen Annesi’ ödülünü alarak büyük mutluluk yaşadı...

Ödüllü anne
Geçtiğimiz yıl eşi Ozan Çolakoğlu ile oğlu Azur Benan'ı kucağına alan Gülşen'e önceki gün anlamlı bir ödül geldi. 42 yaşındaki popçu, Emzirme Akademisi tarafından 'Yılın Aşkla Besleyen Annesi' ödülüne layık görüldü. , sevincini şöyle dile getirdi:

"Bir gün böyle bir ödül alacağım hiç aklıma gelmezdi. En büyük ödül olan bebeğimin varlığına şükrediyorum. Emzirmenin tüm endişeli ve zor süreçlerini bebek işi haline dönüştüren ve şu an 19 aylık olan Azur Benan'ın hala emiyor olmasında büyük emeği olan Doç. Dr. Güliz Onat'a sonsuz teşekkürlerimle…

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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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