Aleyna korkuttu

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popçu, Aleyna Tilki,
önceki
akşamki
paylaşımıyla
şaşırttı. 18 yaşındaki Aleyna,
güzellik
merkezinde
upuzun
tırnaklar
taktırdı.
Yeni imajıyla
poz veren Tilki,
korku
filmlerinden
fırlamış
gibiydi.
- 23 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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