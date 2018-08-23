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korkuttu

Aleyna korkuttu
Sevilen popçu, Aleyna Tilki, önceki akşamki paylaşımıyla şaşırttı. 18 yaşındaki Aleyna, güzellik merkezinde upuzun tırnaklar taktırdı. Yeni imajıyla poz veren Tilki, korku filmlerinden fırlamış gibiydi.

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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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