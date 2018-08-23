Bayram öyküsü

Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'in Asiye Kaleli'si Öykü Gürman, bayramın 2. günü yaptığı anlamlı ziyaretle alkışları topladı. Geçtiğimiz gün Zonguldak'ta konser veren ünlü sanatçı, İstanbul'a dönüş yolunda Kocaeli'nde mola verdi. Şarkılarının yanı sıra oyunculuktaki başarısıyla da adından söz ettiren Gürman, Gölcük ilçesindeki Şevketiye Köyü'nü ziyaret etti. Sevilen sanatçı, görevi başındaki askerlerin bayramını kutlayıp onlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.
'HELAL OLSUN YENGEM'
Gürman, ziyaretiyle bayramda da vatandaşın güveliğini sağlayan jandarmaya moral oldu. 36 yaşındaki sanatçı, dün de jandarmayla çektirdiği fotoğrafları instagram'da paylaştı. 'Sen Anlat Karadeniz'deki 'yengem' repliğiyle fenomen olan Gürman'a "Yengem, sana helal olsun" yorumu geldi.
'HELAL OLSUN YENGEM'
Gürman, ziyaretiyle bayramda da vatandaşın güveliğini sağlayan jandarmaya moral oldu. 36 yaşındaki sanatçı, dün de jandarmayla çektirdiği fotoğrafları instagram'da paylaştı. 'Sen Anlat Karadeniz'deki 'yengem' repliğiyle fenomen olan Gürman'a "Yengem, sana helal olsun" yorumu geldi.
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