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Demireller tam kadro

Demireller tam kadro
'nin başarılı kalecisi Volkan Demirel; önceki gün eşi Zeynep Sever Demirel, kızları Yade ve Yeda ile Bodrum'da böyle poz verdi. 'nin bu pozuna takipçileri "Maşallah Demirel Ailesi'ne" yorumu yaptı.

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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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