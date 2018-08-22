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Polis Leyla geliyor

Dizi tutkunları için geri sayım başladı. Yakında atv’de ekrana gelecek ‘’nda , polis Leyla’yı canlandıracak

Polis Leyla geliyor
Yakında atv'de yayınlanacak olan 'Can Kırıkları' dizisinin çekimlerine geçtiğimiz günlerde start verildi. Dizinin başrollerinde Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy ve Özgür Çevik gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

​Doğandemir, atv'nin en iddialı yapımlarından biri olan dizide seyirci karşısına 'Leyla' karakteriyle çıkacak. , dizide çocuk esirgeme kurumunda büyümüş, zamanında ölümden dönmüş, istikrarlı ve korkusuz bir polisi canlandıracak.
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  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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