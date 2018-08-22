Polis Leyla geliyor

Yakında atv'de yayınlanacak olan 'Can Kırıkları' dizisinin çekimlerine geçtiğimiz günlerde start verildi. Dizinin başrollerinde Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy ve Özgür Çevik gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
Doğandemir, atv'nin en iddialı yapımlarından biri olan dizide seyirci karşısına 'Leyla' karakteriyle çıkacak. Hande Doğandemir, dizide çocuk esirgeme kurumunda büyümüş, zamanında ölümden dönmüş, istikrarlı ve korkusuz bir polisi canlandıracak.
Doğandemir, atv'nin en iddialı yapımlarından biri olan dizide seyirci karşısına 'Leyla' karakteriyle çıkacak. Hande Doğandemir, dizide çocuk esirgeme kurumunda büyümüş, zamanında ölümden dönmüş, istikrarlı ve korkusuz bir polisi canlandıracak.
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