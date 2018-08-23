Baldıza kıyak

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar'ın başı, evini gözetleyen sapıkla derde girdi. Geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda Avşar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gitti. Garson Ömer Akbaba'nın evinin çevresinde dolaştığını ve mahalledeki doktorlara kendisini sorduğunu iddia etti. "Bu kişiyi evimi gözetlerken gördüm. Korunma istiyorum. Bu kişiden şikâyetçiyim" dedi. Akbaba'ya, Avşar'a 4 ay süreyle yaklaşmama cezası verildi. İfadesi alınan Akbaba, Avşar'ın kendisini dövdürttüğünü iddia etti. Dava devam ederken şoke eden bir gelişme meydana geldi. Akbaba, işadamı Sadettin Saran'ın adamları tarafından şantaja uğradığını belirtti.
'VİDEON ELİMİZDE'
Akbaba, "Sadettin Saran'ın avukatı olduğunu söyleyen bir şahıs yanıma geldi. Hülya Avşar'dan özür dilememi istedi. Teklifi reddettiğimde bana, 'Elimizde videon var' diyerek şantaj ve tehditte bulundu" dedi. Akbaba'nın ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Dilek YAMAN
'VİDEON ELİMİZDE'
Akbaba, "Sadettin Saran'ın avukatı olduğunu söyleyen bir şahıs yanıma geldi. Hülya Avşar'dan özür dilememi istedi. Teklifi reddettiğimde bana, 'Elimizde videon var' diyerek şantaj ve tehditte bulundu" dedi. Akbaba'nın ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Dilek YAMAN
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