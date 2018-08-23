Fatoş Kabasakal, bayramı aşkı Erkan Kayhan'la Mikonos'ta geçiriyor. Güzel oyuncu, önceki gün de formunu korumak için bol bol ananas yedi.
Ananas vakti
Fatoş Kabasakal, bayramı aşkı Erkan Kayhan'la Mikonos'ta geçiriyor. Güzel oyuncu, önceki gün de formunu korumak için bol bol ananas yedi.
Etiketler: ananas
- 23 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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