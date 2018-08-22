VIP alışveriş!

Eski Başbakan Tansu Çiller'in gelini Zeynep Çiller, önceki gün Mavi Otel iskelesinde görüntülendi. Zeynep Hanım, Türkbükü açıklarında demirli yatlarından karaya gelerek market alışverişi yaptı. Tansu Çiller'in büyük oğlu Mert Çiller'in eşi Zeynep Çiller, kendisini bekleyen bota binerek tekrar açıktaki teknelerine geri döndü.
BOTLA KARAYA İNDİ
BOTLA KARAYA İNDİ
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