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VIP alışveriş!

Yansu Çiller’in gelini , önceki gün ’ne zodyakla gelip market alışverişi yaptı

VIP alışveriş!
Eski Başbakan Tansu Çiller'in gelini Zeynep Çiller, önceki gün Mavi Otel iskelesinde görüntülendi. Zeynep Hanım, açıklarında demirli yatlarından karaya gelerek market alışverişi yaptı. 'in büyük oğlu Mert Çiller'in eşi Zeynep Çiller, kendisini bekleyen bota binerek tekrar açıktaki teknelerine geri döndü.



BOTLA KARAYA İNDİ
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  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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