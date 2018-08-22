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Nusret

Nusret borsası
Yaptığı tuzlama (saltbea) hareketi kadar etlerinin lezzetiyle de tüm dünyada şöhret olan Nusret Gökçe'den büyük hamle. Ünlü etçi, önceki gün New York borsasına açılacağını duyurarak olay yarattı.

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  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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