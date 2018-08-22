Nusret borsası

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tuzlama
(saltbea)
hareketi kadar
etlerinin
lezzetiyle de
tüm dünyada
şöhret olan Nusret Gökçe'den
büyük hamle.
Ünlü etçi,
önceki gün New York borsasına açılacağını
duyurarak
olay yarattı.
- 22 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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