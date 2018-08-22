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Muhteşem Türk

, yine bir Hollywood filminin kadrosuna girdi

Muhteşem Türk
Geçtiğimiz Kasım'da Hugh Jackman'ın oynadığı 'Muhteşem Şovmen' isimli filmin müziğini seslendiren Ekin Beril, başarıya koşmaya devam ediyor. 24 yaşındaki Türk müzisyen, önceki gün de soluğu Londra'da aldı.

Ekin Beril, bu kez de efsane müzisyen Freddie Mercury'nin hayatının anlatıldığı sinema filmi 'Bohemian Rhapsody'nin tanıtımı için kurulan koroya dahil olarak göğsümüzü kabarttı.
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  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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