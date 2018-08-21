Senaryo pozu

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oyuncu Nur Fettahoğlu,
önceki gün
tatilde senaryo okurken verdiği pozu
paylaştı. Oyuncunun
elindeki senaryonun
yeni
bir projeye mi
yoksa rol aldığı
diziye mi ait
olup olmadığı da
merak konusu…
kalan karakter 1000
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