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Senaryo pozu

Senaryo pozu
Güzel oyuncu Nur Fettahoğlu, önceki gün tatilde senaryo okurken verdiği pozu paylaştı. Oyuncunun elindeki yeni bir projeye mi yoksa rol aldığı diziye mi ait olup olmadığı da merak konusu…
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