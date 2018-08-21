Atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'dan gülümseten paylaşım… Oyuncu, önceki gün arkadaşını evinde ziyaret etti. Kaynarca, omzuna konan arkadaşının kakadu cinsi papağanıyla renkli anlara imza attı. Papağan, sinirlenip tüylerini kabarttıkça Kaynarca gülme krizine girdi.
Papağanla gülme krizi
Etiketler: papağanıyla , Oktay Kaynarca
- 21 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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