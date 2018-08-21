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Papağanla gülme krizi

Papağanla gülme krizi
Atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'dan gülümseten paylaşım… Oyuncu, önceki gün arkadaşını evinde ziyaret etti. Kaynarca, omzuna konan arkadaşının kakadu cinsi papağanıyla renkli anlara imza attı. Papağan, sinirlenip tüylerini kabarttıkça Kaynarca gülme krizine girdi.
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