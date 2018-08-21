Evlilik sinyali

Kendi gibi oyuncu İlker Kaleli ile 3 yıldır aşk yaşayan Burçin Terzioğlu'ndan dün hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Geçtiğimiz günlerde Kaleli ile evlenmeyi düşünmediğini açıklayan güzel oyuncu, parmağındaki tektaş yüzükle verdiği pozu paylaşıp kafa karıştırdı.

ŞİMDİLİK SESSİZLER...

Başından bir evlilik geçen 38 yaşındaki Terzioğlu ile İlker Kaleli'nin aşkı, rol aldıkları dizinin setinde başlamıştı. Dizide iki sevgiliyi canlandıran çiftin aşkının gerçek hayata da taşınması hayranlarını sevindirmişti. İkilinin evlenmesini dört gözle bekleyen sevenleri, Terzioğlu'nun son paylaşımıyla da çiftin nikah masasına çok yaklaştığını düşünerek ikiliye tebrik mesajları yağdırdı. Ancak ünlü çift, evlilik sorularına karşı suskunluğunu koruyor…



