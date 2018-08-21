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Baba-oğul bir örnek

Baba-oğul bir örnek
Cem Yılmaz, film çekimlerine bayram molası verdi. Komedyen, önceki gün soluğu Bodrum'da aldı. Yılmaz, oğlu Kemal ile evinin havuzunda keyif yaptı.

Ünlü komedyen, daha sonra 6 yaşındaki oğluyla verdiği karizmatik pozu instagram'da paylaştı. Baba-oğulun bir örnek gömleği ise gözden kaçmadı.
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