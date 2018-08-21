Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Kıvanç Tatlıtuğ'a çok uzaklardan bayram hediyesi geldi. Yakışıklı oyuncunun Arjantinli hayranları, ona ülkenin ünlü yazarı Jorge Luis Borges tarafından yazılan şiir kitabını yolladı. Arjantinliler'in sevgi sözcükleri yazarak yolladığı kitabı da sosyal medyadan paylaşan Başak Dizer, eşi adına onlara teşekkür etti.
Arjantin’den 'Kıvanç'lı hediye
Etiketler: Kıvanç Tatlıtuğ , Türkiye
- 21 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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