Yol Durumu
  1. Sınır aşan sevgi
  2. Hoşgeldin yenge

Arjantin’den 'Kıvanç'lı hediye

Arjantin’den Kıvançlı hediye
Şöhreti sınırlarını aşan Kıvanç Tatlıtuğ'a çok uzaklardan bayram hediyesi geldi. Yakışıklı oyuncunun Arjantinli hayranları, ona ülkenin ünlü yazarı Jorge Luis Borges tarafından yazılan şiir kitabını yolladı. Arjantinliler'in sevgi sözcükleri yazarak yolladığı kitabı da sosyal medyadan paylaşan Başak Dizer, eşi adına onlara teşekkür etti.

Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar