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Aklı Ege’de

Aklı Ege’de
Geçtiğimiz gün Bodrum'dan 'a dönen Cansu Dere'nin aklı tatilde kaldı. Güzel oyuncu, tatilde çektirdiği bu renkli pozu, önceki gün instagram'da takipçileriyle paylaştı. Mayolu pozuyla kusursuz fiziğini gözler önüne seren 37 yaşındaki oyuncu, beğeni rekoru kırdı...
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