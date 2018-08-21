Geçtiğimiz gün Bodrum'dan İstanbul'a dönen Cansu Dere'nin aklı tatilde kaldı. Güzel oyuncu, tatilde çektirdiği bu renkli pozu, önceki gün instagram'da takipçileriyle paylaştı. Mayolu pozuyla kusursuz fiziğini gözler önüne seren 37 yaşındaki oyuncu, beğeni rekoru kırdı...
Aklı Ege’de
Etiketler: Cansu Dere , İstanbul , Bodrum
- 21 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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