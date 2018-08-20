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Ana kraliçe

Ana kraliçe
Şebnem Çapa'dan annesi Rezzan Kayalı'nın doğum günü şerefine duygusal mesaj… Çapa, annesiyle verdiği bu pozu "Canım, ilk nefesim, bana sevmeyi, sevilmeyi öğreten bitanem, anneciğim iyi ki senin gibi bir meleğe sahibim. Daha uzun seneler hayatımıza renk katmaya devam et" notuyla paylaştı.
  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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