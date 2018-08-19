Yıldızlı ayıp!

Uzun süredir oğluyla Bodrum'da tatil yapan Özlem Yıldız'ın canı, sosyal medyada yapılan çirkin yorumla sıkıldı. 41 yaşındaki sunucu, bikinili fotoğraflarının altına bir takipçisinin "Ünlü erkeklerle beraber oluyor" diye yorum yapmasıyla çileden çıktı.
"Hesabını mahkemede vereceksin" diyen Yıldız, dünkü şu açıklamasıyla da kırgınlığını dile getirdi: "Kendi ayakları üzerinde duran, en büyük dileği oğlunu mutlu görmek olan bir anneyim. Ünlü olmak bedeller doğuruyor. Ama kimse kimsenin namusuna dil uzatamaz."
Çağla Şıkel, "Kadınlara ve son olarak Özlem Yıldız'a yapılan sözlü şiddet cezasız kalmasın" diyerek ünlü sunucuya destek verdi.
"Hesabını mahkemede vereceksin" diyen Yıldız, dünkü şu açıklamasıyla da kırgınlığını dile getirdi: "Kendi ayakları üzerinde duran, en büyük dileği oğlunu mutlu görmek olan bir anneyim. Ünlü olmak bedeller doğuruyor. Ama kimse kimsenin namusuna dil uzatamaz."
Çağla Şıkel, "Kadınlara ve son olarak Özlem Yıldız'a yapılan sözlü şiddet cezasız kalmasın" diyerek ünlü sunucuya destek verdi.
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