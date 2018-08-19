Hızır isyanı!

ATV'deki 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'Hızır Reis'i Oktay Kaynarca, taciz ve şiddet iddialarına karışan meslektaşlarıyla adı anılınca kızdı. Kaynarca, fotoğrafını Talat Bulut ve Erkan Petekkaya'yla yan yana kullanıp "Kamera arkası temizlenmedikçe, önünde düzgün şeyler çıkmayacak" diyen bir kadın köşe yazarına şöyle ateş püskürdü:
"BU arkadaşa tavsiyem iş arkadaşlarımı bulması, sözünü ettiği set arkasının şartlarının daha iyi olması için neler yaptığımı tek tek onlara anlattırmasıdır. Beni dahil ettiğiniz Deniz Çakır'ın diziden ayrılma nedeninin de asla özel hayatı olmadığını bilin. ABD'den yalan şeyler yazacağına sokağa in araştırıp öğren."
"BU arkadaşa tavsiyem iş arkadaşlarımı bulması, sözünü ettiği set arkasının şartlarının daha iyi olması için neler yaptığımı tek tek onlara anlattırmasıdır. Beni dahil ettiğiniz Deniz Çakır'ın diziden ayrılma nedeninin de asla özel hayatı olmadığını bilin. ABD'den yalan şeyler yazacağına sokağa in araştırıp öğren."
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