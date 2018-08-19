Yol Durumu
  1. Okan darda Demet havada
  2. 'Prenses Düzyatan' dünyaya geldi

Hızır isyanı!

‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı , adları taciz davalarına karışan ve ile aynı habere konu olunca açtı ağzını yumdu gözünü

Hızır isyanı!
ATV'deki 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'Hızır Reis'i Oktay Kaynarca, taciz ve şiddet iddialarına karışan meslektaşlarıyla adı anılınca kızdı. Kaynarca, fotoğrafını Talat Bulut ve Erkan Petekkaya'yla yan yana kullanıp "Kamera arkası temizlenmedikçe, önünde düzgün şeyler çıkmayacak" diyen bir kadın köşe yazarına şöyle ateş püskürdü:



"BU arkadaşa tavsiyem iş arkadaşlarımı bulması, sözünü ettiği set arkasının şartlarının daha iyi olması için neler yaptığımı tek tek onlara anlattırmasıdır. Beni dahil ettiğiniz Deniz Çakır'ın diziden ayrılma nedeninin de asla özel hayatı olmadığını bilin. ABD'den yalan şeyler yazacağına sokağa in araştırıp öğren."
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar