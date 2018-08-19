Hızır isyanı!

taciz ve şiddetiddialarına karışan meslektaşlarıyla adıanılınca kızdı. Kaynarca, fotoğrafınıyan yana kullanıpdiyenşöyle ateş püskürdü:arkadaşa tavsiyem işarkadaşlarımı bulması, sözünü ettiğiset arkasının şartlarının daha iyiolması için neler yaptığımı tek tekonlara anlattırmasıdır.