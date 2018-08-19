Manken Didem Soydan, tatil için yurt dışını tercih etti. Endonezya'nın egzotik adası Bali'ye giden Soydan, önceki gün de kaldığı otelin havuz başında bu havalı pozu verdi. Güzel modelin paylaşımı binlerce beğeni aldı.
Bali kaçamağı
Etiketler: Didem Soydan , Endonezya , Bali
- 19 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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