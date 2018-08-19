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kaçamağı

Bali kaçamağı
Manken Didem Soydan, tatil için yurt dışını tercih etti. Endonezya'nın egzotik adası Bali'ye giden Soydan, önceki gün de kaldığı otelin havuz başında bu havalı pozu verdi. Güzel modelin paylaşımı binlerce beğeni aldı.
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