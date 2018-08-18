Sevgi bakışı

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yeniden
baba olmanın
mutluluğunu
tadan Erdal Acar, Bodrum'da
bir süredir
tatilde.
Önceki
gün minik kızı Derin
ile evinin bahçesinde
eşine
bu pozu veren
sosyetik işadamının,
kızıyla
birbirlerini
attıkları bakış
"Sevginin
ifadesi"
dedirtti.
- 18 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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