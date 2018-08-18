Yol Durumu
  1. Türkbükü yürüyüşü
  2. İzmir şıklığı

Sevgi bakışı

Sevgi bakışı
Genç eşi Kardelen Acar'la yeniden baba olmanın mutluluğunu tadan Erdal Acar, Bodrum'da bir süredir tatilde. Önceki gün minik kızı Derin ile evinin bahçesinde eşine bu pozu veren sosyetik işadamının, kızıyla birbirlerini attıkları bakış " ifadesi" dedirtti.
Etiketler: ,
  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar