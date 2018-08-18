Maria’ya Türk dopingi

Geçirdiği ciddi sakatlığın ardından kortlara dönmek için kendisini kampa alan Maria Sharapova'ya Türk dopingi... 31 yaşındaki Rus tenisçi, hazırlık sürecinde en büyük yardımı ABD'nin en ünlü fitness eğitmenlerinden biri olan Türk sporcu Akın Akman'dan alıyor.
İzmir'den gittiği ABD'de ülkenin en popüler spor eğitmenlerinden biri olan Akman, Maria Sharapova'ya özel bir program hazırladı. Her gün düzenli olarak Maria Sharapova'ya antrenman yaptıran Akın Akman, diğer efsane sporcular David Beckham ve Rafael Nadal'a da fitness dersleri vererek ABD'deki gururumuz oluyor...
İzmir'den gittiği ABD'de ülkenin en popüler spor eğitmenlerinden biri olan Akman, Maria Sharapova'ya özel bir program hazırladı. Her gün düzenli olarak Maria Sharapova'ya antrenman yaptıran Akın Akman, diğer efsane sporcular David Beckham ve Rafael Nadal'a da fitness dersleri vererek ABD'deki gururumuz oluyor...
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