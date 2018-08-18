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Maria’ya dopingi

Yeniden kortlara dönmek için gece gündüz çalışan ’nın en büyük destekçisi, ’un en ünlü fitness eğitmeni olan sporcu ...

Maria’ya Türk dopingi
Geçirdiği ciddi sakatlığın ardından kortlara dönmek için kendisini kampa alan Maria Sharapova'ya dopingi... 31 yaşındaki Rus tenisçi, hazırlık sürecinde en büyük yardımı ABD'nin en ünlü fitness eğitmenlerinden biri olan Türk sporcu Akın Akman'dan alıyor.

İzmir'den gittiği ABD'de ülkenin en popüler spor eğitmenlerinden biri olan Akman, Maria Sharapova'ya özel bir program hazırladı. Her gün düzenli olarak 'ya antrenman yaptıran , diğer efsane sporcular David Beckham ve Rafael Nadal'a da fitness dersleri vererek 'deki gururumuz oluyor...



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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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