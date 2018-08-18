Güzel oyuncu Cansu Dere, Marmaris'ten sonra tatil rotasını Bodrum'a çevirdi. Dere'ye oyuncu arkadaşları Engin Öztürk ve Sarp Akkaya'da eşlik etti. Geçtiğimiz günlerde aşk yaşadıkları iddiası ile magazin basınını meşgul eden Cansu Dere ve Engin Öztürk, çıkan haberlerin ardından ilk kez yan yana görüntülenmiş oldu.
Cansu Dere ile Engin Öztürk ilk kez yan yana görüntülendi! Cansu Dere ve Engin Öztürk aşk mı yaşıyor?
Marmaris'ten sonra tatil rotasını Bodrum'a çeviren güzel oyuncu Cansu Dere, Engin Öztürk ve Sarp Akkaya ile birlikte tatil yapıyor. Cansu Dere, aşk iddialarının ardından Engin Öztürk ile ilk kez yan yana görüntülendi.
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