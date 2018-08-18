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Cansu Dere ile Engin Öztürk ilk kez yan yana görüntülendi! Cansu Dere ve Engin Öztürk aşk mı yaşıyor?

Marmaris'ten sonra tatil rotasını Bodrum'a çeviren güzel oyuncu Cansu Dere, Engin Öztürk ve Sarp Akkaya ile birlikte tatil yapıyor. Cansu Dere, aşk iddialarının ardından Engin Öztürk ile ilk kez yan yana görüntülendi.

İlk kez yan yana görüntülendiler

Güzel oyuncu Cansu Dere, Marmaris'ten sonra tatil rotasını Bodrum'a çevirdi. Dere'ye oyuncu arkadaşları Engin Öztürk ve Sarp Akkaya'da eşlik etti. Geçtiğimiz günlerde aşk yaşadıkları iddiası ile magazin basınını meşgul eden Cansu Dere ve Engin Öztürk, çıkan haberlerin ardından ilk kez yan yana görüntülenmiş oldu.

  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi 10:29
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