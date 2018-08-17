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  1. Yeşilçam'ın ünlü ismi yoğun bakımda

'ın emektar ismi () da

'ın emektar ismi '' lakaplı (69) hastaneye kaldırıldı. Sezgin'in tedavisi da sürüyor.

Yeşilçamın emektar ismi yoğun bakımda

Sezercik filmlerindeki 'ye hayat veren , bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 10 yıldır Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait Huzurevi'nde kalan Sıtkı Sezgin, (OMÜ) Hastanesinde anjiyo oldu.

ŞİŞKO NURİ YOĞUN BAKIMDA

Böbrek ve karaciğer yetmezliği gibi sağlık sorunları da bulunan Sezgin, da tedavi altında bulunuyor. Sezgin, hastaneye yattığı süre içerisinde daha önce 'daki arkadaşlarının kendini arayıp sormadığından yakınmıştı.

'ŞİŞKO NURİ'DEN HAYRANLARINA MESAJ

Sezgin'i zor günlerinde yalnız bırakmayan Renkli Rüyalar isimli çocuk tiyatrosunda birlikte sahne aldığı tiyatro oyuncusu Fuat Dilek, Sezgin'in anjiyo olmadan sevenlerine selamlarını ilettiğini söyledi.

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  • 17 Ağustos 2018, Cuma 10:18
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