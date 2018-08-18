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Hem iş hem tatil

Hem iş hem tatil
Sibel Can, dün Milas Havalimanı'nda görüntülendi. Konserlerinin devam ettiğini söyleyen Can, "Yaz sonu tatil için yeniden Bodrum'da olacağım" dedi.
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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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