Harbiye’yi salladı

Kerki ve Solfej'in düzenlediği açıkhava konserleri kapsamında Harbiye'de dördüncü kez sahneye çıkan Yıldız Tilbe, önceki akşam hayranlarına yine muhteşem bir gece yaşattı. Tek bir boş koltuğun olmadığı gecede şarkılarıyla gönülleri mest eden Tilbe, danslarıyla da coşturdu.