Ezeli rekabet

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin genç yöneticileri Burak Elmas ve Metin Şen, geçtiğimiz gün Gündoğan'da bir araya geldi. Bu yaz Bodrum'a damgasına vuran Sarefina'nın patronu da olan Şen, Elmas ile kendi mekanında uzun bir tavla partisine tutuştu.
Yaklaşık 4 saat tavla oynayan iki dostun mücadelesi, Elmas'ın 5-3'lük zaferiyle sonuçlandı. Burak Elmas, "Metin'den kazandığım parayı GS Klübü'ne bağışlayacağım" deyince Metin Şen'den de esprili bir yanıt geldi: "Müşteri memnuniyeti çok önemli, yenmek olmazdı."
Yaklaşık 4 saat tavla oynayan iki dostun mücadelesi, Elmas'ın 5-3'lük zaferiyle sonuçlandı. Burak Elmas, "Metin'den kazandığım parayı GS Klübü'ne bağışlayacağım" deyince Metin Şen'den de esprili bir yanıt geldi: "Müşteri memnuniyeti çok önemli, yenmek olmazdı."
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