Yol Durumu
  1. Alaçatı out Bodrum in
  2. Yüzde 100 zenginiz

Ezeli rekabet

Fenerbahçeli , önceki gün ’daki mekanında misafir ettiği Galatasaraylı ile 4 saat tavla oynadı. Kazanan Elmas oldu...

Ezeli rekabet
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin genç yöneticileri Burak Elmas ve Metin Şen, geçtiğimiz gün Gündoğan'da bir araya geldi. Bu yaz 'a damgasına vuran Sarefina'nın patronu da olan Şen, Elmas ile kendi mekanında uzun bir tavla partisine tutuştu.

Yaklaşık 4 saat tavla oynayan iki dostun mücadelesi, Elmas'ın 5-3'lük zaferiyle sonuçlandı. , "Metin'den kazandığım parayı GS Klübü'ne bağışlayacağım" deyince 'den de esprili bir yanıt geldi: "Müşteri memnuniyeti çok önemli, yenmek olmazdı."
Etiketler: , ,
  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar