Ekranların iki güzel oyuncusu Hazal Kaya ile Songül Öden, yeni sezon öncesi moral tatiline çıktı. Sıkı dostluklarıyla bilinen ikili, Ege'den yaptıkları makyajsız paylaşımlarıyla da doğal güzelliklerini gözler önüne serdi.
Doğal ikili
Etiketler: Hazal Kaya , doğal , Songül Öden
- 18 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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