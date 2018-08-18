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ikili

Doğal ikili
Ekranların iki güzel oyuncusu ile , yeni sezon öncesi moral tatiline çıktı. Sıkı dostluklarıyla bilinen ikili, Ege'den yaptıkları makyajsız paylaşımlarıyla da güzelliklerini gözler önüne serdi.
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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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