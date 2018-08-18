Her adımıyla olay olan 54 yaşındaki Hülya Avşar, Ayvalık'taki evinden paylaştığı bu kareyle de gündem yarattı. Bu arada Avşar Kızı'nın geçtiğimiz ay Ayvalık'taki evinde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili dün 3 şüpheli gözaltına alındı. Avşar, hırsızlardan biri kovalamıştı.
Avşar gündemi
Etiketler: Hülya Avşar
- 18 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.