Avşar gündemi

Her adımıyla olay olan 54 yaşındaki Hülya Avşar, Ayvalık'taki evinden paylaştığı bu kareyle de gündem yarattı. Bu arada Avşar Kızı'nın geçtiğimiz ay Ayvalık'taki evinde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili dün 3 şüpheli gözaltına alındı. Avşar, hırsızlardan biri kovalamıştı.