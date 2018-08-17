Uslanmıyor!

Çapkın şovmen Mehmet Ali Erbil, genç sevgili alışkanlığından bir türlü vazgeçmiyor. Geçtiğimiz ay 22 yaşındaki Azeri model Alisa Nasya'yla aşk yaşamaya başlayan Erbil, tepkilerden sonra ilişkiyi inkar etmişti. 61 yaşındaki şovmenin foyası önceki gün ortaya çıktı.
Nasya, babası yaşındaki Mali ile fotoğrafını "En çok prensesini sever aşkım" notuyla instagram'da paylaştı. Bu kare eleştiri yağmuruna tutuldu.
Nasya, babası yaşındaki Mali ile fotoğrafını "En çok prensesini sever aşkım" notuyla instagram'da paylaştı. Bu kare eleştiri yağmuruna tutuldu.
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