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ve Görgülü aşk mı yaşıyor!

geçtiğimiz günlerde 'in konserini en önden izlemiş ardından da İrem ve Edis hakkında aşk dedikoduları çıkmıştı. Yolda yürüyüş yaparken görüntülenen İrem Sak'a ile aralarında çıkan aşk dedikoduları soruldu. İşte İrem'in cevabı...

İrem Sak ve Edis Görgülü aşkı

Geçtiğimiz günlerde İrem Sak, Edis'in Harbiye'de verdiği konseri en önden izlemiş ve Edis'in şarkılarına eşlik ederken sosyal medya sayfasında paylaşmıştı.

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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba 17:07
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