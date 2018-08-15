Geçtiğimiz günlerde İrem Sak, Edis'in Harbiye'de verdiği konseri en önden izlemiş ve Edis'in şarkılarına eşlik ederken sosyal medya sayfasında paylaşmıştı.
İrem Sak ve Edis Görgülü aşk mı yaşıyor!
İrem Sak geçtiğimiz günlerde Edis'in konserini en önden izlemiş ardından da İrem ve Edis hakkında aşk dedikoduları çıkmıştı. Yolda yürüyüş yaparken görüntülenen İrem Sak'a Edis Görgülü ile aralarında çıkan aşk dedikoduları soruldu. İşte İrem'in cevabı...
Etiketler: İrem Sak , Edis , Edis Görgülü
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