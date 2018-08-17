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eğlencesi

Seabop eğlencesi
Oyuncu çift Pelin Akil ile eşi Anıl Altan, önceki gün Antalya'da stres attı. Ünlü çift, 'seabop' ile suda keyifli anlar yaşadı. Bir süredir hamile olduğu konuşulan Akil'in fit hali, iddiaları yalanlar gibiydi.
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